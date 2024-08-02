Москва, 2 августа, 2024, 12:08 — ИА Регнум. В Москве с 3 августа начнут работать бахчевые развалы с арбузами и дынями, передаёт официальный сайт мэрии и правительства столицы.

Михаил Метцель/ТАСС

Сообщается, что до 1 октября в городе будет работать порядка 250 торговых точек, из них 150 — временные конструкции при магазинах. Также более 100 нестационарных бахчевых развалов откроют во всех округах Москвы. Больше всего бахчевых точек будет в Южном, Юго-Западном и Западном административных округах.

Министр правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что арбузы и дыни привезут из Астраханской и Волгоградской областей, Республики Дагестан, Краснодарского и Ставропольского краёв.

«Таким форматом чаще всего пользуются сезонные продавцы, которые поставляют в столицу только арбузы и дыни. Есть ещё точки, открывающиеся при стационарных магазинах, — в этом случае объекты размещаются на безвозмездной основе», — добавил он.

По его словам, сезонные продукты пользуются спросом у москвичей и гостей столицы. В 2023 году в Москве открыли около 230 бахчевых точек, в 2024-м их число увеличилось до 250.