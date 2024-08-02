Москва, 2 августа, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Финальный этап номинации «Арт-бульвар» конкурса «Стены» пройдёт на Тверском бульваре 3 августа. Его главной темой станет «Лето в Москве», сообщает портал мэра и правительства столицы.

Кирилл Зыков/РИА Новости

В этот день 20 уличных художников распишут стороны пяти кубов, установленных на Тверском бульваре. Через визуальный ряд им предстоит передать смысл и атмосферу проекта «Лето в Москве». Гости финального этапа смогут вживую наблюдать за процессом, после чего им будет доступно голосование за лучшие граффити конкурса. Отдать свой голос можно будет на платформе «Активный гражданин».

«Эксперты конкурса «Стены» высоко оценили эскизы конкурсантов и идеи по визуализации самого масштабного фестиваля, в рамках которого по всей столице проходят культурные, спортивные, развлекательные мероприятия, игры и концерты», — отмечается в сообщении.

Граффити финалистов будут украшать пространство до 8 сентября. После этого состоится награждение трёх лидеров конкурса.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 июня по 8 сентября в столице проходит фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!», который объединит летние активности. На протяжении 100 дней по всему городу будут работать фестивальные площадки, включая бульвары, скверы, парки, набережные и не только.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, фестиваль станет самым продолжительным городским фестивалем в мире.