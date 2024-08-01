Москва, 1 августа, 2024, 18:58 — ИА Регнум. В Москве стартовала акция в поддержку детей из новых регионов «Соберём ребёнка в школу», передаёт официальный сайт мэра и правительства столицы.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Сообщается, что во всех округах города открылись почти 20 пунктов, куда каждый желающий может принести канцелярские принадлежности и иные необходимые для учёбы вещи, которые передадут учащимся школ новых регионов России.

Данные пункты расположены в штабах по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает» и волонтёрских окружных центрах «Доброе место». Они работают каждый день с 10:00 до 19:00.

По словам главы Комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы Екатерины Драгуновой, данная акция проводится третий год.

«Это доброе событие ждут не только дети из новых регионов, но и москвичи, которые понимают важность поддержки. Родители начинают готовить детей к школе и покупать подарки к 1 Сентября. Наша помощь нужна и важна», — сказала она.

Для сбора принимаются ручки, тетради, простые и цветные карандаши, линейки, ластики, циркули, транспортиры, наборы для черчения, пеналы и рюкзаки. К этому моменту собрано 3,8 млн единиц товаров, всего из столицы отправлено более 1,4 тыс. тонн гуманитарной помощи.