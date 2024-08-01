Москва, 1 августа, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Более 160 тыс. электросчётчиков бесплатно заменили в жилых домах Москвы с начала 2024 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Коротченко Максим/ТАСС

«Продолжаются мероприятия по централизованной замене приборов учёта электроэнергии в жилых домах. С начала года заменили уже свыше 160 тыс. приборов, в третьем и четвёртом кварталах запланирована установка еще 160 тыс. новых счётчиков», — рассказал Бирюков.

Данные работы выполняются бесплатно, поскольку с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учёта электроэнергии в многоквартирных домах лежит на Мосэнергосбыте. Специалисты занимаются демонтажом устаревших и поломанных счётчиков, а также тех, у которых истёк срок межповерочного периода.

Жителей домов предварительно предупреждают о дате проведения работ. Соответствующая информация размещается на стендах с объявлениями в подъездах и возле домов.

С графиком проведения работ можно ознакомиться на официальном сайте Мосэнергосбыта или в мобильном приложении клиента компании.