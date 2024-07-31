* — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ

Николаев, Украина, 31 июля, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Удар нанесён по украинскому неонацистскому формированию «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Харьковской области, сообщил 31 июля в Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации подполья, прилёт зафиксировали в городе Чугуеве в 04:45. Помимо экстремистов из «Кракена», там могли находиться иностранные наёмники.

Лебедев также сообщил, что ночью ударам подверглись аэродром в Миргороде, пункты дислокации ВСУ в Броварах, Нежине, пригороде Херсона, а также под Житомиром. В Днепропетровской области и Сумах поражены колонны с техникой, в Киеве — военная часть.

Кроме того, в Броварах поражён артиллерийский склад с американскими боеприпасами, возле аэропорта Борисполь — пункт временной дислокации иностранных наёмников.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля Лебедев информировал об ударе по расположению группировок «Кракен» и «Айдар» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) под Харьковом.