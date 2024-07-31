Москва, 31 июля, 2024, 19:36 — ИА Регнум. На сайте программы «Миллион призов» для участников онлайн-голосования открылся новый раздел, который посвящён акции #ВыбираемВместе2024 — Москва, передаёт официальный сайт мэра и правительства столицы.

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«Москвичи, принявшие участие в электронном голосовании на выборах депутатов Московской городской думы с 6 по 8 сентября, смогут выиграть 1000, 3000 или 5000 призовых баллов», — говорится в публикации.

В новом разделе можно более подробно узнать о правилах участия в акции, порядке получения призов и обмена выигранных баллов на предложения от партнёров. Сообщается, что один балл эквивалентен рублю, их розыгрыши пройдут 7, 8 и 9 сентября.

В сообщении также отмечается, что участники программы, которые впервые голосуют онлайн, а также проголосовавшие москвичи старше 60 лет, получат по тысяче призовых баллов. Их можно обменять на скидки в магазинах или кафе, также с помощью баллов можно пополнить карту «Тройка» и не только.

Ранее ИА Регнум передавало, что в Москве в ходе выборов депутатов Мосгордумы пройдёт десятая акция программы «Миллион призов». Благодаря этому московские предприниматели получают информационную поддержку, привлекают новых клиентов и покупателей.