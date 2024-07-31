Нью-Йорк, США, 31 июля, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Гендиректор Adidas AG Бьорн Гульден принёс извинения за рекламу кроссовок с участием американской супермодели с палестинскими корнями Беллы Хадид, сотрудничество с которой вызвало волну общественной критики, сообщает 31 июля агентство Bloomberg.

(сс) Marcos Andre

«Adidas AG совершила ошибку в своей рекламной кампании кроссовок SL 72 с участием палестинско-американской модели Беллы Хадид и пересматривает свои действия, чтобы избежать подобных оплошностей», — сказал он.

Гендиректор компании признал ошибку в том, как «были собраны вместе фрагменты» этой рекламной кампании.

В июле Белла Хадид стала лицом рекламной кампании кроссовок SL Super Light 72 от Adidas, коллекцию которой перезапустили к годовщине Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году. Тогда в немецком городе произошёл теракт: 11 израильских спортсменов были убиты палестинскими террористами.

Немецкая газета Berliner Zeitung после старта рекламной кампании информировала, что сотрудничество Adidas с Хадид подверглось резкой критике со стороны общественности. Сначала резкую критику сотрудничества выразила американская неправительственная организация StopAntisemitism, затем пост с негодованием появился на официальном аккаунте в соцсети X Государства Израиль.

Хадид позднее опубликовала в соцсетях собственные извинения за участие в рекламе, заявив, что не знала о связи между рекламируемой обувью и «жестокими событиями» на Олимпийских играх 1972 года.

Ранее онлайн-таблоид TMZ сообщал, что сёстрам-моделям палестино-голландского происхождения Белле и Джиджи Хадидначали поступать угрозы в Сети за поддержку Палестины. На фоне обострения палестино-израильского конфликта угрозы также стали получать их брат певец Анвар и родители — Мохамед и Иоланда. Всем членам семьи угрожают убийством. Угрозы приходят по электронной почте, в социальных сетях и на мобильные телефоны.