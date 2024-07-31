Москва, 31 июля, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Две с половиной тысячи выставок провело за 11 лет работы объединение «Выставочные залы Москвы». Оно было открыто для представителей всех жанров и видов искусства и готово поддерживать начинающих молодых художников и их кураторов. Ежегодно выставки объединения посещают более 270 тысяч человек.

Марина Александрова ИА REGNUM На выставке

«Большинство нынешних выставочных залов было открыто в разных районах Москвы в конце 1980-х годов, — рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. — Тогда это были автономные пространства для свободных художников, не входивших в профильные ассоциации. В 2013 году мы решили вдохнуть в них новую жизнь, создав объединение «Выставочные залы Москвы», в которое сегодня входит 23 галереи в девяти округах и одна, открытая в виртуальной реальности».

Помимо осмотра выставок и экспозиций в выставочных залах можно послушать лекции, посетить мастер-классы, спектакли, поучаствовать в воркшопах, встретиться с художниками и многое другое.

Так, галерея «Краснохолмская» реализует проект, посвященный современному экспериментальному звуковому искусству — саунд-арту. Галерея «На Шаболовке» активно занимается развитием музея авангарда. Его экспозиции посвящены архитектуре Москвы 1920–1930-х годов. В галерее «Беляево» открыт центр идентичности — музей района. Его основная цель — документировать и анализировать районный архив источников и артефактов. Галерея «Парк» взаимодействует с местным сообществом, реализует выставочные проекты, связанные с историей и наследием района Тимирязевский. В галерее «Давыдково» работает музей истории куклы. Его экспонаты — театральный реквизит, приехавший из Индии, Китая, Индонезии, Японии, Чехии, Франции, Испании.

«Мета-галерея 23» — это одновременно и галерея, и проект, который существует исключительно в виртуальном пространстве на платформе Voltep.