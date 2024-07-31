Москва, 31 июля, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Столичные власти выделят 34,1 млрд рублей на строительство высокоскоростной железной магистрали по маршруту Москва — Санкт-Петербург, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Петр Ковалев/ТАСС

«Выделим 34,1 миллиарда рублей на строительство высокоскоростной ж/д магистрали Москва — Санкт-Петербург. Она сократит время в пути между крупнейшими городами России до двух часов 15 минут», — написал Собянин.

Глава города добавил, что самая сложная задача — построить участок от Ленинградского вокзала до Алабушево. Строительные работы будут организованы в условиях плотной застройки без остановки движения поездов.

Сергей Собянин сообщил, что в Москве у состава будет четыре остановки на маршруте. Планируется, что первой остановкой высокоскоростных поездов по маршруту в Санкт-Петербург станет Зеленоград — Крюково. Здесь в дальнейшем специалисты построят новый вокзальный комплекс с двумя платформами.

На Петровско-Разумовской станции будут построены три платформы с навесами на всю длину. Новый надземный вестибюль, обслуживающий также МЦД-3, интегрируют с метро и D1.

На Рижской будет выполнена реконструкция остановочных пунктов D2 и D3. Также специалисты построят надземный вестибюль для пересадки между вторым, третьим и четвёртым диаметрами МЦД.

Конечной станцией маршрута станет Ленинградский вокзал, где запланировано строительство пассажирского вестибюля. Помимо этого, вокзальный комплекс реконструируют, а прилегающие территории благоустроят, говорится в сообщении.