Москва, 30 июля, 2024, 12:57 — ИА Регнум. В Москве отремонтируют более 150 инженерных сооружений до конца года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Alexander Novikov/Global Look Press

«На объектах проведём различные виды ремонтных работ: на мостах, эстакадах и путепроводах заменим деформационные швы, где необходимо — обновим дренажные системы и заменим гидроизоляцию. В тоннелях проведём текущий ремонт, а в пешеходных переходах обновим инженерные системы», — написал он.

По словам Собянина, работы пройдут на 24 эстакадах, 57 автодорожных мостах и путепроводах, в частности на мостах «Живописный» и «Шелепихинский».

Также ремонтные работы затронут четыре транспортных тоннеля: «Лефортовский», «Бориса Галушкина», «Гагаринский» и тоннель на пересечении МКАД и Профсоюзной улицы («Транспортный тоннель №1»). Специалисты выполнят ремонт в 26 подземных и 13 надземных пешеходных переходах, а также на трёх фонтанах города, добавил мэр столицы.

На данный момент специалисты завершили ремонт на причалах «Кутузовский» на набережной Тараса Шевченко и «Сетунь» на Воробьевской набережной, заключил Сергей Собянин.