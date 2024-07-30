Москва, 30 июля, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Москва предоставила инвестору земельный участок для строительства нового производственного комплекса в районе Очаково-Матвеевское на западе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Сергей Карпухин/ТАСС

«Инвестор построит производственный комплекс по изготовлению малых архитектурных форм, столярных изделий и компонентов уборочной техники. Объект площадью 25 тыс. кв. м появится на западе столицы», — рассказал Ефимов.

Предположительно, объём инвестиций на реализацию проекта может превысить 400 млн рублей. Для строительства объекта столица предоставила землю по льготной ставке один рубль в год, добавил заммэра.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что участок площадью 2,45 гектара предоставлен инвестору на пять лет. В течение этого времени он должен завершить строительство производственного предприятия. Льготная ставка будет действовать на протяжении всего срока договора аренды, заключил он.

Он также добавил, что город заключил офсетный контракт, согласно которому инвестор возведёт производство щёток для уборочной автотехники. Они необходимы для работы подметально-вакуумных машин, которые задействованы в уборке улиц. Помимо этого, на предприятии планируется выпуск малых архитектурных форм, оборудования и художественно-декоративных и столярных изделий для улучшения городской среды.