Тбилиси, 30 июля, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Неправительственные организации в Грузии, которые финансируются из-за рубежа, с первого августа начнут регистрироваться в реестре, который создало Министерство юстиции страны. Об этом сообщил глава ведомства Рати Брегадзе.

George Melashvili

«Что касается начала действия закона, все сроки указаны в законе, вы это, думаю, хорошо знаете, и с 1 августа организации, которые подпадают под эти критерии, могут подавать заявления», — сказал он.

В Минюсте уточнили, что если НКО получает больше 20% доходов из-за рубежа, то она будет иметь статус иноагента и обязана ежегодно отчитываться о своих расходах. Регистрация неправительственных организаций будет осуществляться в рамках принятого ранее закона «О прозрачности иностранного влияния».

3 июня в Грузии вступил в силу закон об иноагентах. Как заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, целью закона является укрепление политической, экономической и социальной систем Грузии по отношению к вмешательствам извне.

Как передавало ИА Регнум, законопроект предполагает внесение неправительственных организаций, получающих более 20% доходов из-за рубежа, в специальный реестр. От них также будут требовать ежегодно отчитываться о расходах.

28 мая депутаты парламента Грузии в ходе пленарного заседания большинством голосов поддержали преодоление вето на закон об иностранных агентах, наложенного президентом Саломе Зурабишвили. Принятие законопроекта без изменений поддержали 84 депутата большинства. Против проголосовали 76 депутатов. Для преодоления вето президента необходимо было набрать простое большинство голосов