Киев, 29 июля, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Украинские войска на покровском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР испытывают нехватку военных, боеприпасов и техники, заявил военнослужащий 31-й отдельной механизированной бригады, ведущей бои на данном участке.

Генштаб ВСУ

«Ситуация очень тяжёлая, очень не хватает людей. Нас осталось очень мало — тех, кто может выйти на позиции. У меня в роте три человека, в других также — по три-четыре», — приводит его слова издание «Фокус».

Военный ВСУ также добавил, что украинские подразделения лишились техники и обладают относительно небольшим количеством снарядов. Из-за этого бойцы ВСУ несут большие потери, отметил он.

По словам украинского военнослужащего, ВС России не позволяют подразделениям ВСУ занять новые позиции. Он также добавил, что украинские командиры некорректно выстраивают тактику обороны, даёт неправильные указания по поводу того, какие позиции стоит занимать бойцам.

«Командование принимает неправильные решения: неправильно занимаем позиции, нас ставят на убой как мясо. Людей нет, позиции бросают и уходят», — заключил военный.

Генеральный штаб украинской армии 29 июля вновь признал, что самая напряжённая обстановка сложилась на покровском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР.

Подразделения ВСУ на наиболее сложных участках фронта, в частности в зоне наступления российских войск, испытывают критическую нехватку личного состава.

Как передавало ИА Регнум, подразделения группировки войск «Центр» за сутки отразили восемь атак, ВСУ за сутки потеряли до 400 бойцов, а также танк, три боевые бронированные машины, в том числе американскую БМП Bradley, пять автомобилей, американскую гаубицу М777, две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».