Токио, 29 июля, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Правительство Японии призвало граждан отказаться от поездок в Россию из-за визита японского депутата Мунэо Судзуки в Москву. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.

Сергей Бобылев/ТАСС

«В связи с тем, что Россия отнесена к странам с третьим уровнем опасности, какова бы ни была цель (поездки Судзуки в Москву), мы призываем граждан отказаться от поездок в Россию», — сказал он на брифинге.

Хаяси также добавил, что Токио продолжит санкционную политику против России.

Как передавало ИА Регнум, в России Судзуки запланировал встречи с представителями МИД и Росрыболовства. Депутат намерен попросить возобновить промысел морской капусты у острова Сигнальный и посещение могил предков бывшими японскими жителями южной части Курил.

Судзуки пробудет в России до 31 июля, в Японию депутат вернётся 1 августа. Это уже второй визит Судзуки в Россию, первый состоялся в октябре 2023 года. Судзуки стал первым депутатом парламента Японии, посетившим Россию после начала специальной военной операции на Украине.