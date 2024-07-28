Красногорск, 28 июля, 2024, 18:35 — ИА Регнум. В подмосковном парке «Патриот» разряд молнии ударил в прохожих. В результате один человек погиб, ещё три пострадали. Об этом 28 июля сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

Михаил Джапаридзе/ТАСС

В ведомстве добавили, что пострадавших госпитализировали. Состояние одного из них медики оценивают как тяжёлое. Остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Инцидент произошёл на главной площади перед главным храмом Вооружённых сил России в парке. Люди прятались от дождя под зонтом в тот момент, когда в них ударила молния.

В распоряжении ИА Регнум появилось видео из парка «Патриот», на котором пострадавшим пытались оказать помощь прохожие. К месту происшествия приехал УАЗ, предположительно, военнослужащих или экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, академик РАН, председатель совета по шаровой молнии Владимир Бычков 23 июля сообщил, что из-за регулярных гроз в Москве могут появиться шаровые молнии. По словам эксперта, такие явления обычно происходят в конце июля или в середине августа.

Шаровые молнии — это вторичный эффект от линейных молний, которые появляются из-за большого количества гроз, пояснил он. Как отмечают специалисты, вероятность попадания молнии в человека на балконе или у окна крайне мала, но стоять там во время грозы все же не рекомендуется.