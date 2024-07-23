Москва, 23 июля, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Из-за регулярных гроз в Москве могут появиться шаровые молнии. Об этом сообщил академик РАН, председатель совета по шаровой молнии Владимир Бычков. По словам эксперта, такие явления обычно происходят в конце июля или в середине августа.

Молнии

«Чем чаще появляются молнии в природе, тем больше вероятность появления шаровых молний», — уверен Владимир Бычков.

Шаровые молнии — это вторичный эффект от линейных молний, которые появляются из-за большого количества гроз, пояснил он.

Как отмечают специалисты, вероятность попадания молнии в человека на балконе или у окна крайне мала, но стоять там во время грозы все же не рекомендуется.