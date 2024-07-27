Челябинск, 27 июля, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Жители возвращаются в дома, которые были подтоплены при прорыве дамбы в посёлке Киолим Челябинской области, заявил 27 июля губернатор региона Алексей Текслер на заседании оперативного штаба в администрации Карабаша.

МЧС России

«Несколько домов ещё подтоплено, там находится МЧС. После штаба я объеду все населенные пункты. В целом ситуация находится на контроле», — приводит его слова Первое областное информагентство.

На заседании Текслер добавил, что из Киолима в Карабаш эвакуировали 35 человек, некоторые отправились в пункты временно размещения, некоторые — к родственникам. Всех жителей обеспечили питанием и водой.

Специальная комиссия оценит ущерб каждого домохозяйства, передало агентство.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля на Киалимском водохранилище в результате обильных осадков прорвало дамбу. Из-за прорыва вода стала прибывать в близлежащие посёлки, где проживали до 200 человек. В Карабашском округе Челябинской области объявили режим чрезвычайной ситуации. В городе Карабаше на базе двух школ развернули пункты временного размещения.

По информации МЧС России, ближе к ночи уровень воды в реке Большой Киалим у посёлка Мухаметово поднялся на 7 см. Спасатели эвакуировали 163 человека, в том числе 21 ребёнка. Восстановление дамбы спасатели планировали начать утром 27 июля с наступлением светлого времени суток.

Позднее в МЧС сообщили, что посёлок Киолим полностью освободился от воды, она вернулась в русло реки. По данным ведомства, пострадавших нет. Осуществляется мониторинг обстановки с помощью беспилотных летательных аппаратов, спасатели приступили к ликвидации последствий размыва на насыпном участке дамбы, добавили в ведомстве.