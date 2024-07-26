Челябинск, 27 июля, 2024, 02:36 — ИА Регнум. Восстановительные работы на дамбе в Челябинской области, на Киолимовском водохранилище, где произошел прорыв воды, начнутся утром. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Спасатели МЧС России работают на месте, с наступлением светлого времени суток приступят к проведению аварийно-восстановительных и других неотложных работ по разбору последствий размыва насыпного участка дамбы на Киолимовском водохранилище», — поясняется в сообщении МЧС.

Сейчас в поселке Киолим, находившемся под угрозой после прорыва, снижается уровень воды. По словам заместителя начальника Главного управления ведомства по Челябинской области Сергея Шатилова, все жители эвакуированы, к ликвидации последствий привлечено более 170 человек и 60 единиц техники.

Ранее ИА Регнум сообщало, что спасатели МЧС РФ эвакуировали 163 человека после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области. Спасательные работы продолжаются в посёлках Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасёво.

26 июля на Киалимском водохранилище в результате обильных осадков прорвало дамбу. Из-за прорыва дамбы вода прибывает в близлежащие посёлки, где проживают до 200 человек. На данный момент, по данным МЧС России, уровень воды в реке Большой Киалим у посёлка Мухаметово поднялся на семь сантиметров.