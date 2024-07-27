Карабаш, Челябинская область, 27 июля, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Посёлок Киолим в Челябинской области, попавший в зону подтопления после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище, полностью освободился от воды, сообщили в МЧС России.

МЧС России Посёлок Киолим после прорыва дамбы

«МЧС России: челябинский посёлок Киолим полностью освободился от воды. Вода вернулась в русло реки… Никто не пострадал», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3904684" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Поселок Киолим в Челябинской области полностью освободился от воды

В МЧС добавили, что на данный момент осуществляется мониторинг обстановки с помощью беспилотных летательных аппаратов, спасатели приступили к ликвидации последствий размыва на насыпном участке дамбы.

К ликвидации последствий ЧП привлекли более 170 специалистов и 60 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля на Киалимском водохранилище в результате обильных осадков прорвало дамбу. Из-за прорыва дамбы вода прибывает в близлежащие посёлки, где проживают до 200 человек. В Карабашском округе Челябинской области объявили режим чрезвычайной ситуации. В городе Карабаше на базе двух школ развернули пункты временного размещения.

По информации МЧС России, ближе к ночи уровень воды в реке Большой Киалим у посёлка Мухаметово поднялся на семь сантиметров. Спасатели эвакуировали 163 человека, в том числе 21 ребёнка.