Киолим освободился от воды после прорыва дамбы в Челябинской области
МЧС России: посёлок Киолим освободился от воды после прорыва дамбы
Карабаш, Челябинская область, 27 июля, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Посёлок Киолим в Челябинской области, попавший в зону подтопления после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище, полностью освободился от воды, сообщили в МЧС России.
«МЧС России: челябинский посёлок Киолим полностью освободился от воды. Вода вернулась в русло реки… Никто не пострадал», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В МЧС добавили, что на данный момент осуществляется мониторинг обстановки с помощью беспилотных летательных аппаратов, спасатели приступили к ликвидации последствий размыва на насыпном участке дамбы.
К ликвидации последствий ЧП привлекли более 170 специалистов и 60 единиц техники.
Как передавало ИА Регнум, 26 июля на Киалимском водохранилище в результате обильных осадков прорвало дамбу. Из-за прорыва дамбы вода прибывает в близлежащие посёлки, где проживают до 200 человек. В Карабашском округе Челябинской области объявили режим чрезвычайной ситуации. В городе Карабаше на базе двух школ развернули пункты временного размещения.
По информации МЧС России, ближе к ночи уровень воды в реке Большой Киалим у посёлка Мухаметово поднялся на семь сантиметров. Спасатели эвакуировали 163 человека, в том числе 21 ребёнка.