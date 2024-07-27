Киев, 27 июля, 2024, 03:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины размещают авиацию на аэродромах в третьих странах, в том числе на территории Польши, в попытках уберечь технику от ударов российских военных. Об этом 27 июля сообщила «Российская газета».

Иван Шилов ИА Регнум F-16

«ВСУ используют аэродромы в третьих странах… При этом военные аэродромы на территории Украины ВСУ используют для дозаправки и пополнения боекомплекта», — говорится в сообщении.

По информации источника, Киев таким образом рассчитывает уберечь авиацию, поскольку удары российских военных по украинской технике в третьих странах спровоцируют прямое столкновение России с Евросоюзом и НАТО.

Ранее помощник президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что обещанные Украины истребители F-16 будут базироваться на подконтрольной Киеву территории. По его словам, это условие прописано в так называемом договоре о безопасности между США и Украиной.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года в Министерстве иностранных дел России заявили, что использование военных баз в третьих странах, в том числе в Польше, Румынии и Словакии, для размещения украинской авиации, будет расценено как прямое участие этих государств в конфликте на Украине. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов подчёркивал, что подобные действия вынудят Россию принять ответные меры.