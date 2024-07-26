Ульяновск, 27 июля, 2024, 00:17 — ИА Регнум. После пожара в многоквартирном доме в Ульяновске за медицинской помощью обратились 15 человек, сообщили в министерстве здравоохранения Ульяновской области.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«Три человека погибли, три госпитализированы, 15 человек обратились за медпомощью», — приводит текст сообщения RT.

Уточняется, что всех пострадавших, обратившихся за помощью медиков, уже отпустили домой.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля в одном из многоэтажных жилых домов в Ульяновске произошёл взрыв, после чего начался пожар. Для жильцов дома, в котором произошёл пожар, организовали пункт временного размещения. В МЧС России сообщили, что, по предварительным данным, пожар случился из-за использования самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.

Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали возгорание в 22:46 по местному времени (21:46 мск). Спасатели эвакуировали 87 жильцов, в том числе 12 детей. В ведомстве отметили, что сотрудники МЧС спасли более 25 человек.