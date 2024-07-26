Ульяновск, 26 июля, 2024, 22:55 — ИА Регнум. Огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар в многоквартирном доме в Ульяновске. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«В Ульяновске огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар. По уточнённой информации… эвакуированы 87 жильцов, в том числе 12 детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники МЧС спасли более 25 человек. В результате пожара погибли трое человек, ещё троих госпитализировали.

Как уточнили в Главном управлении МЧС России по Ульяновской области, пожар полностью ликвидировали в 22:46 по местному времени (21:46 мск).

Ранее губернатор Ульяновской области Александр Русских сообщил, что в Ульяновске для жильцов дома, в котором произошёл пожар, организовали пункт временного размещения.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля в одном из многоэтажных жилых домов в Ульяновске произошёл взрыв, после чего начался пожар. В МЧС России сообщили, что, по предварительным данным, пожар случился из-за использования самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.