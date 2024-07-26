Тверь, 26 июля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Ход реализации национального проекта «Образование» в 2024 году и планы на 2025-й рассмотрело правительство Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание правительства Тверской обоасти

«Президент Владимир Путин определил первым из целевых показателей достижения национальных целей развития создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей», — заявил губернатор региона Игорь Руденя. Он отметил, что речь должна идти о «суверенизации отечественной системы образования, об использовании и развитии опыта советской школы как в обучении основам знаний, так и трудовом, патриотическом воспитании». «Мы дополняем эту систему профориентационным направлением для самоопределения наших школьников», — пояснил Руденя.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, благодаря вводу двух школ в 2024 году в регионе создано почти 2500 учебных мест.

В Тверской области выполнены запланированные на 2024 год мероприятия нацпроекта по открытию образовательных центров, поставкам оборудования и техники, организации новых мест в системе дополнительного образования. Начали работу 56 центров «Точка роста» — а всего их действует более 300 с охватом 70 тысяч школьников. Дети могут получить здесь полезные и актуальные знания.

В целом за прошедшие пять лет новая техника поступила в 330 учреждений области. Создаются комфортные условия для занятий спортом. В этом году в проект по обновлению спортивной инфраструктуры вошли четыре школы. Особое внимание уделяется развитию образования на селе, привлечению на сельские территории педагогов.

Еще одно приоритетное направление работы — развитие на базе колледжей образовательных кластеров. В настоящее время в регионе в партнерстве с предприятиями развивается кластерный подход в профобразовании по направлениям сельское хозяйство, машиностроение, строительная отрасль, искусство и креативная индустрия.