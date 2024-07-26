Москва, 26 июля, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Городские вокальные и танцевальные коллективы Москвы посетят с гастролями 12 государств. Об этом сообщила заместитель мэра российской столицы Наталья Сергунина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ансамбль «Гжель»

«В межсезонье московские артисты выступят в Китае, Малайзии, Коста-Рике, Венесуэле, Бразилии и других странах, — отметила Сергунина. — Их гастроли познакомят зарубежную публику с творческим наследием России и насыщенной культурной жизнью Москвы».

В 2023 году столичные исполнители гастролировали в Индонезии, Таиланде, Мексике, Перу, Вьетнаме, Казахстане и Уругвае.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в марте текущего года рэп-дуэт HammAli & Navai и певица Seville выступили на борту самолёта Москва — Сочи.