Москва, 2 марта, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Рэп-дуэт HammAli & Navai и певица Seville выступили на борту самолёта на высоте 10 тыс. метров в честь открытия Всемирного фестиваля молодёжи. Организатором концерта стали «Аэрофлот» и VK Музыка, сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

Известия/Андрей Эрштрем

Уточняется, что необычные гастроли состоялись на борту рейса Москва — Сочи. Seville исполнила песни «Кукла», «Чувства», «Качели», участники HammAli & Navai — несколько композиций, среди которых была «Птичка».

«Сегодня мы впервые дали концерт на высоте 10 тыс. м! Такого опыта у нас ещё не было и получилось просто супер. В прошлом году VK Музыка нас приглашала выступать в метро, а теперь мы оказались с концертом в небе!» — рассказали участники дуэта HammAli & Navai.

Пресс-служба добавила, что этим рейсом в Сочи на открытие фестиваля летели российские артисты и блогеры — музыканты MIA BOYKA, Mary Gu, блогер Сабина Хайрова, телеведущие Яна Чурикова и Лев Шагинян.

Как передавало ИА Регнум, на Федеральную территорию «Сириус» в Сочи на Всемирный фестиваль молодёжи уже прибыли 20 тыс. человек из 180 стран мира. Мероприятие будет длиться семь дней.

Сообщается, что впервые на этот фестиваль приехали участники из новых российских регионов. Для гостей подготовили большую программу с множеством проектов. Помогать им будут 5 тыс. волонтёров, которые также представляют разные государства.

Кроме того, на Всемирном фестивале молодёжи в «Сириусе» пройдёт специальная детская программа «Начнём будущее вместе». Её участниками станут школьники в возрасте от 14 до 17 лет из 78 стран.