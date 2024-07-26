В Москве люди заблокированы в лифте из-за пожара и отключения света
В Москве люди оказались заблокированы в лифте из-за пожара и отключения света
Москва, 26 июля, 2024, 11:53 — ИА Регнум. В проезде Загорского в Западном административном округе Москвы загорелась трансформаторная будка, из-за чего обесточены оказались сразу несколько домов в этом районе, сообщил источник ИА Регнум.
Elena Mayorova/Global Look Press
По предварительным данным, без электричества оказались многоквартирные дома №3, 5, 7 к. 1 и 7 к. 2.
В одной из многоэтажек на уровне восьмого этажа в лифте застряли люди.
«Они оказались заблокированы, просят о помощи», — сообщил собеседник агентства.
На место следуют сотрудники экстренных служб. Причины пожара устанавливаются.