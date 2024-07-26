Москва, 26 июля, 2024, 11:53 — ИА Регнум. В проезде Загорского в Западном административном округе Москвы загорелась трансформаторная будка, из-за чего обесточены оказались сразу несколько домов в этом районе, сообщил источник ИА Регнум.

Elena Mayorova/Global Look Press

По предварительным данным, без электричества оказались многоквартирные дома №3, 5, 7 к. 1 и 7 к. 2.

В одной из многоэтажек на уровне восьмого этажа в лифте застряли люди.

«Они оказались заблокированы, просят о помощи», — сообщил собеседник агентства.

На место следуют сотрудники экстренных служб. Причины пожара устанавливаются.