Москва, 26 июля, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Монастырь Эсфигмен на священной горе Афон в Греции может быть захвачен силой при участии США, заявил советник патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов.

Asgozzi Монастырь Эсфигмен

«Патриарх [Константинопольский Варфоломей] будет добиваться действий греческих властей, используя в качестве рычага дипломатию США — должна же быть на деле проявлена благодарность Госдепа за выполнение поставленных задач на Украине и в других местах», — процитировала Балашова «Газета.Ru».

Священник пояснил, что патриарх Варфоломей может использовать связи в Госдепе для давления на греческие власти.

Для этого человека в порядке вещей решать споры путём насильственного изгнания. Так, константинопольский патриарх не осуждает многочисленные акты насилия против верующих и духовенства канонической УПЦ со стороны раскольников. Именно он стоит за действиями полиции Греции, считает Балашов.

Греческий журналист Александрос Стефанопулос ранее сообщил, что греческая полиция пытается выселить из Эсфигмена братство монахов. Игумен Мефодий призвал не допустить захвата монастыря. Священник предупредил, что монахи будут защищать свою обитель.

В конце марта 2022 года Варфоломей заявил, что старое братство должно покинуть Эсфигмен. При этом он сослался на решения греческих судов. Это произошло в ходе встречи с монахами «нового братства».