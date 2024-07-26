Фуцзянь, Китай, 26 июля, 2024, 07:54 — ИА Регнум. В зоне бедствия из-за тайфуна «Гаеми» оказались более 628 тысяч человек в восточной китайской провинции Фуцзянь. Об этом 26 июля сообщило Центральное телевидение Китая.

Pxhere.com Тайфун

Тайфун «Гаеми», достиг побережья провинции Фуцзянь вечером 25 июля, после чего ослаб до тропического шторма и продвигается вглубь материка в северо-западном направлении. Скорость движения стихии составляет 20 км/час. Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 28 м/сек.

Власти заблаговременно эвакуировали из зоны бедствия 150 тысяч жителей. Из-за удара стихии приостановлены несколько десятков паромных маршрутов и отменены около 100 авиарейсов. Движение поездов 25 июля прекращено по всем направлениям.

Управление по морским делам провинции направило к побережью дополнительно три спасательных вертолёта и три спасательных судна, а также 49 патрульных катеров и свыше 100 буксиров для своевременной реакции на возможную чрезвычайную ситуацию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Москву и ещё несколько регионов европейской части России настигла непогода. Порывы ветра в столице достигали 25 метров в секунду, что соответствует 10 баллам шторма по шкале Бофорта. В отдельных районах выпало почти 50% месячной нормы осадков.

В оперативных службах сообщили, что два человека пострадали при падении на них деревьев во время грозы с сильным ветром и градом в Москве. Всего в столице зафиксировали падение 24 деревьев.