Архангельск, 26 июля, 2024, 03:22 — ИА Регнум. Начальник службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Архангельской области Димитрий Охрименко скончался не из-за пожара, его смерть наступила уже после происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пресс-служба Главном управлении МЧС по Архангельской области Димитрий Охрименко

Ранее произошло возгорание на научно-исследовательском судне «Григорий Михеев» в Архангельске. По данным, указанным на сайте ГУ МЧС РФ по Архангельской области, Охрименко 24 июля находился на боевом посту и участвовал в тушении пожара на борту корабля.

«По поводу смерти Димитрия Ивановича Охрименко. Она произошла после пожара и с тушением «Григория Михеева» не связана», — отметило подразделение ведомства.

В ГУ МЧС по Архангельской области уточнили, что в результате пожара пострадал не Охрименко, а один из членов экипажа судна. При каких обстоятельствах умер начальник службы пожаротушения, не уточняется. Охрименко было 49 лет.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на судне «Григорий Михеев» вспыхнул 24 июля. Огонь распространился на площади 20 кв. м. Для его тушения привлекли 35 специалистов и 10 единиц техники. Возгорание удалось ликвидировать.

В ходе происшествия пострадал один человек. Всего на борту находились 23 человека: 15 членов экипажа и восемь участников экспедиции. «Григорий Михеев» был пришвартован в районе улицы Красных партизан.