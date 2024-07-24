Один человек пострадал при пожаре на судне «Григорий Михеев» в Архангельске
Архангельск, 24 июля, 2024, 18:50 — ИА Регнум. В результате пожара на научно-исследовательском судне «Григорий Михеев» в Архангельске пострадал один человек. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе МЧС России.
Всего на борту находись 23 человека: 15 членов экипажа и восемь участников экспедиции.
«Из них 22 эвакуировались самостоятельно. Пожарные МЧС России вывели на свежий воздух одного пострадавшего и передали его врачам», ― говорится в сообщении ведомства в Telegam-канале.
Возгорание на стоявшем у причала судне пожарные потушили. Огонь распространился на площади 20 кв. м. В ликвидации пожара задействовали 35 специалистов и 10 единиц техники.
Причина пожара устанавливается.
Как сообщало ИА Регнум, о возгорании на научно-исследовательском судне «Григорий Михеев» в Архангельске стало известно 24 июля. По информации Telegram-канал «112», оно было пришвартовано в районе улицы Красных партизан.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.