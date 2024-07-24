Архангельск, 24 июля, 2024, 18:50 — ИА Регнум. В результате пожара на научно-исследовательском судне «Григорий Михеев» в Архангельске пострадал один человек. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе МЧС России.

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Всего на борту находись 23 человека: 15 членов экипажа и восемь участников экспедиции.

«Из них 22 эвакуировались самостоятельно. Пожарные МЧС России вывели на свежий воздух одного пострадавшего и передали его врачам», ― говорится в сообщении ведомства в Telegam-канале.

Возгорание на стоявшем у причала судне пожарные потушили. Огонь распространился на площади 20 кв. м. В ликвидации пожара задействовали 35 специалистов и 10 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщало ИА Регнум, о возгорании на научно-исследовательском судне «Григорий Михеев» в Архангельске стало известно 24 июля. По информации Telegram-канал «112», оно было пришвартовано в районе улицы Красных партизан.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.