Вологда, 25 июля, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, что перешёл с русского на английский язык во время совещания от досады.

Гавриил Григоров/РИА Новости Георгий Филимонов

Филимонов, услышав о том, что по всем основным предметам ЕГЭ область показала результат выше среднего по России, кроме английского, решил заговорить с присутствующими на совещании на английском языке. Врио региона поинтересовался у подчинённых, что не так с английским языков в области.

«Для меня, как для международника по образованию, это досадно. Пришлось экспромтом показать небольшой пример спонтанной речи, и я рад, что на это обратили внимание», — заявил Филимонов.

Врио главы региона добавил, что учить языки надо. По его словам, следует расширять границы общения, обмена и влияния, и для этого не плохо иметь в запасе английский. Филимонов также выразил надежду, что в следующем году ситуация с экзаменами по иностранным языкам станет лучше.

Временно исполняющий обязанности губернатора также посоветовал иностранным коллегам учить русский язык, который веками остается ключом к сокровищнице научных и духовных знаний.

Как сообщало 25 июля ИА Регнум, Филимонов поделился фрагментом видеозаписи совещания в своём Telegram-канале. Врио губернатора заслушал доклад об итогах проведения ЕГЭ в области. Когда врио главы региона доложили о низких уровнях результатов экзаменов по английскому и информатике, Филимонов решил выразить своё недовольство на иностранном языке.