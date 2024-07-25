Москва, 25 июля, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Движение автомобилей в районе спорткомплекса «Лужники» временно закроют 27 июля. Как сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, это связано с проведением концерта.

Mos.ru Лужники

С 08:00 27 июля до окончания мероприятия будет перекрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 20:00 нельзя будет проехать по участкам улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой. Позже недоступен для автомобилей будет участок Проектируемого проезда № 2309 от Усачевой улицы до улицы Доватора. В течение всего дня и до завершения концерта на этих же улицах будет невозможна парковка.

Как сообщало ИА Регнум, движение на этих участках Москвы перекрывалось и неделей раньше, 20 июля, также в связи с проведением концерта.