Москва, 17 июля, 2024, 09:11 — ИА Регнум. Движение транспорта в районе спорткомплекса «Лужники» в Москве временно перекроют 20 июля. Как сообщает официальный портал мэра и правительства российской столицы, это связано с проведением концерта.

Mos.ru Лужники

Согласно сообщению, съезд с Хамовнического Вала на улицу Доватора будет закрыт с 8 часов утра, а с 20 часов до завершения концерта водители не смогут проехать по участкам улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой, а также Проектируемый проезд № 2309 от Усачевой улицы до улицы Доватора.

В течение всего дня до окончания мероприятия на всех перечисленных участках московских улиц будет запрещена парковка. Водителей просят строить маршрут заранее с учетом временных ограничений.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 13 и 14 июля улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок были закрыты для автомобильного движения в связи с проведением гастрономического фестиваля.