Мехико, 25 июля, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Рыбака из Мексики, спасённого в 2014 году после 15 месяцев дрейфа в Тихом океане, обвинили в каннибализме. Ему предъявили иск на 1 млн долларов, сообщило издание LadBible.

Кадр из соцсети

Хосе Сальвадор Альваренга в 2012 году решил вместе с другом Эзекилем Кордобой устроить двухдневную рыбалку. В океане мужчин настиг шторм, который длился около недели. Им пришлось выбросить за борт большую часть снаряжения, чтоб увеличить манёвренность лодки, однако в результате у неё отказал мотор. По данным издания, в этот момент они находились в 24 км от берега, но волны отбросили их дальше в океан.

Напарник Альваренги скончался спустя 10 недель дрейфа, впоследствии выживший рыбак принял решение отправить тело в океан, так как в приступах галлюцинаций стал общаться с мёртвым другом. Альваренга вспоминал, что за время своего вынужденного путешествия ни разу не видел землю и потерял счёт времени.

В результате его спасли жители небольшой деревни на Маршалловых островах спустя 438 дней, проведённых в лодке.

Выживший дал интервью о своём опыте журналисту Джонатану Франклину, издавшему историю в виде книги «438 дней: необыкновенная правдивая история выживания в море».

После этого семья второго рыбака предъявила иск к Альваренге на 1 млн долларов. Родственники погибшего заявили, что выживший мужчина съел своего напарника для выживания. Мексиканец в ответ заявил, что у них с другом был договор не совершать подобного. Он добровольно прошёл тест на детекторе лжи, а семью Кордобы обвинил в желании получить часть доходов от книги с его историей.

Как сообщало ИА Регнум, в июне российские моряки рыбопромыслового траулера «Куршская коса» возле берегов Норвегии спасли немца, которого во время рыбалки унесло в океан. Утром 30 июня экипаж заметил в нейтральных водах маленькую лодку, в которой находился человек и подавал сигналы SOS. С неё на борт судна подняли мужчину. Он получил сильное переохлаждение и находился в состоянии шока.

Выяснилось, что спасённый проживает в Германии. Он приехал в Норвегию порыбачить, а течение унесло лодку с ним далеко от берега. Топливо у рыбака кончилось, телефон разрядился. Мужчина также рассказал, что мимо него проходили другие суда, но только российское откликнулось на призывы о помощи.