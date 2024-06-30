Москва, 30 июня, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Российские моряки рыбопромыслового траулера «Куршская коса» во время прохождения возле берегов Норвегии спасли немца, которого во время рыбалки унесло в океан, сообщила Lenta.ru.

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Судно вышло из Калининграда и направлялось на промысел в Северную Атлантику. Утром 30 июня экипаж заметил в нейтральных водах маленькую лодку, в которой находился человек и подавал сигналы SOS.

Капитан траулера Алексей Новиков распорядился изменить курс судна для спасения человека, а также сообщил береговой охране Норвегии об инциденте. С лодки на борт судна подняли мужчину. Он получил сильное переохлаждение и находился в состоянии шока.

Выяснилось, что спасённый проживает в Германии. Он приехал в Норвегию порыбачить, а течение унесло лодку с ним далеко от берега. Топливо у рыбака кончилось, телефон разрядился. Мужчина также рассказал, что мимо него проходили другие суда, но только российское откликнулось на призывы о помощи.

Экипаж оказал пострадавшему медицинскую помощь, передал его и лодку прибывшим на место норвежским спасателям и вернулся на заданный курс.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня в Сочи правоохранителям сообщили о пропаже женщины, зашедшей в воду в одежде. Спасатели обнаружили её только на следующее утро, лежащей на дорожке из буйков в нескольких десятках метров от берега. Она оказалась живой, но не смогла объяснить, зачем туда забралась, так как находилась в нетрезвом состоянии.

Также 27 июня в Охотское море унесло трёх человек, рыбачивших с надувной лодки возле берегов Сахалина. Спасатели обнаружили их при осмотре акватории с воздуха. Рыбаков подняли на борт вертолёта Ми-8 и доставили на берег.