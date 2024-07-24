Пермь, 24 июля, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Двое котят снежного барса родились в Пермском зоопарке. Они стали первым потомством самца Снежека и самки Аксу, спасённой от браконьеров в горах Таджикистана, сообщила 24 июля пресс-служба учреждения.

LAURENT GILLIERON/ЕРА/ТАСС

«В Пермском зоопарке родились долгожданные котята снежного барса — два мальчика. Это первое потомство пары, сложившейся в 2019 году», — рассказали в зоопарке.

Там отметили, что специалисты ежедневно наблюдали за котятами с момента их рождения. В полтора месяца они имеют показатели здоровья, соответствующие возрасту, и находятся вместе с матерью во внутреннем крытом вольере.

Отцу Снежеку 12 лет, родился в Чехии, а в Пермском зоопарке находится с 2014 года. Аксу спасли из браконьерского капкана в 2019 году. У неё была серьезно повреждена задняя лапа. В ходе экстренной операции пришлось ампутировать 7 см конечности, поэтому путь обратно в дикую природу для Аксу оказался закрыт.

Снежный барс (ирбис) занесен в Красную книгу России и в Красный список Международного союза охраны природы как вид, которому грозит исчезновение.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в зоопарке Новосибирска родились 12 манулов. Мамами стали две обитающие здесь самки. У одной родились пять котят, у другой — семь. Первые две недели они провели с матерями в домике, а в мае вышли на свою первую прогулку.

В середине июня в Московском зоопарке в новый вольер переехали снежные барсы. Он представляет собой просторный комплекс площадью около 700 кв. м. Вольер повторяет родные для кошек просторы Алтая, а многие растения в нём съедобны. Для животных построили пещерки, окошки-подглядки и даже родильные отсеки. В вольере обитают самка Дайна и самец Унцик, которых переселили из Центра воспроизводства редких видов животных.