Москва, 24 июля, 2024, 12:40 — ИА Регнум.

Пресс-служба Мосстратегии Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева

Лучшие журналистские работы по направлениям экономики и финансов выберут в ходе национальной премии «Финкор». Премия учреждена в 2022 году Министерством финансов РФ и правительством Москвы.

«Финансовая и экономическая журналистика — не только одно из самых сложных, но и одно из самых востребованных направлений этой профессии в современном мире, — заявила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. По её словам, главная задача премии «Финкор» — «выявление лучших практик по освещению финансовых и экономических процессов страны и повышение интереса к этим темам со стороны как опытных, так и начинающих журналистов».

Подать заявку на конкурс можно до 10 сентября на финкор.рф. Награждение лауреатов состоится осенью в рамках VIII Московского финансового форума. Помимо представителей СМИ, редакций российских радио — и телепередач, блогеров, подать заявку на соискание премии могут и студенты профильных факультетов российских вузов.