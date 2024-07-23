Краснодар, 23 июля, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Сделать всё необходимое, чтобы завершить строительство детских садов до конца года, поручил главам муниципалитетов губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Kremlin.ru Вениамин Кондратьев

«В каждом городе или поселке края родители должны иметь возможность отвести ребенка в детский сад и спокойно пойти на работу», — заявил глава Кубани на «часе контроля» обсудил со своими заместителями, главами профильных ведомств и районов возведение новых дошкольных учреждений. «Именно для этого мы строим новые социальные объекты, и важно уложиться в обещанные жителям сроки», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, в этом году в регионе должны достроить 15 детских садов, рассчитанных на 3365 мест. Однако в пяти муниципалитетах — Тимашевском, Красноармейском, Тихорецком, Тбилисском и Белоглинском районах, — работы сейчас ведут с отставанием.

Вениамин Кондратьев поручил главам муниципалитетов максимально наверстать сроки, достроить и сдать детские сады в эксплуатацию не позднее декабря 2024 года.