Москва, 23 июля, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан» в нынешней ситуации является более надежным каналом транспортировки, чем танкерные перевозки. Об этом заявил ответственный секретарь президентской комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на открытии VI Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

Сечин: инвестиции КНР в энергетику России укрепят безопасность обеих стран

«Значительная часть российской нефти поступает по нефтепроводу ВСТО, который в текущей ситуации является более надежным каналом транспортировки по сравнению с танкерными перевозками через Ормузский пролив или Суэцкий канал, ввиду растущей геополитической нестабильности этих регионов», — отметил он. По мнению Сечина, укреплению энергетической безопасности и развитию сотрудничества между Россией и Китаем могли бы содействовать прямые инвестиции Китая в российскую энергетику и смежные отрасли.

«Надеемся на увеличение прямых инвестиций Китая в энергетический сектор России, который характеризуется высокой инвестиционной доходностью для инвесторов и отсутствием риска возврата средств на собственный капитал», — подчеркнул он.