Москва, 23 июля, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Перестройка логистических маршрутов на рынки Азиатско-тихоокеанского региона и стабильный нефтяной экспорт сыграли большую роль в обеспечении устойчивости экономики РФ. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин на открытии VI Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

VI Российско-китайский энергетический бизнес-форум

«Рост ВВП в первом квартале 2024 года составил 5,4% к предыдущему году, а индекс промышленного производства увеличился на 5,6%. Безусловно, перестройка логистических маршрутов на рынки АТР и стабильный нефтяной экспорт сыграли немаловажную роль в обеспечении устойчивости российской экономики», — отметил Сечин.

По мнению главы «Роснефти», Запад внимательно следит за успехами России и Китая и стремится всячески затормозить развитие наших стран. В качестве примера он назвал резкое повышение США и Евросоюзом заградительных пошлин на товары, оборудование и компоненты в сфере чистой энергетики из Китая.