Москва, 23 июля, 2024, 14:32 — ИА Регнум. От 5,2 миллиона рублей в первый год службы получат военнослужащие по контракту в Москве. Соответствующее решение приняло правительство российской столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Согласно документу, в Москве вводится новая мера социальной поддержки для заключивших контракт в виде единовременной дополнительной выплаты в размере 1,9 миллиона рублей.

Выплату смогут получить военнослужащие, отобранные городским пунктом отбора на военную службу по контракту начиная с 23 июля 2024 года. При этом сохраняются все ранее установленные городом меры поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, включая ежемесячную выплату из московского бюджета военнослужащим из столицы в размере 50 тысяч рублей.

Таким образом, общая сумма выплат военнослужащему-контрактнику с учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и федеральных мер поддержки составит свыше 5,2 миллиона рублей за первый год службы.

Напомним, как ранее сообщало ИА Регнум, в апреле текущего года в Москве был открыт Единый пункт отбора на военную службу по контракту. Запись в пункт отбора также открыта онлайн на портале mos.ru. Там же размещен перечень необходимых для заключения контракта документов.