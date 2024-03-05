Москва, 5 марта, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Глава министерства обороны России Сергей Шойгу поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за помощь, оказываемую российской армии. Об этом министр заявил 5 марта на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил страны.

Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра штаба Московского военного округа после реставрации

«Хотел бы ещё раз поблагодарить мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина за помощь вооружённым силам, в том числе в решении задач специальной военной операции», ― сказал Шойгу.

Он напомнил, что в январе строители завершили комплексную реставрацию исторического здания штаба Московского военного округа площадью почти 16 тысяч кв. м. В него завели современные коммуникационные и инженерные сети, при этом фасад и исторические интерьеры полностью сохранили.

Министр обороны также добавил, что залы управления округа оборудовали передовыми защищёнными видами связи и средствами отображения обстановки.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля Собянин и Шойгу осмотрели историческое здание штаба Московского военного округа на Космодамианской набережной после реставрации.

Московский военный округ создали 6 августа 1864 года. Историческое здание штаба, построенное в 1778–1780 годах, является объектом культурного наследия федерального значения. С 1933 по 2010 год в здании работали различные военные ведомства. В конце 1990-х годов здесь начали проводить ремонтные работы, но не закончили их. Более десяти лет около двух третей здания не использовалось.

Реставрацию начали в октябре 2023 года. В круглосуточном режиме трудились до 5,5 тыс. человек и порядка 170 единиц различной специализированной техники. Здание передали в ведение Министерства обороны России.