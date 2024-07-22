Кош-Агачский район, Алтай, 22 июля, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Трое граждан Монголии погибли и ещё пять получили травмы в результате дорожной аварии с автобусом на Алтае, сообщили 22 июля в управлении МЧС по Республике Алтай.

МЧС Республики Алтай

По предварительной информации, пять человек травмированы, из них один ребёнок, погибли три человека (граждане Монголии)», — сообщили в ведомстве.

Дорожная авария произошла в пять утра в Кош-Агачском районе. Микроавтобус с пассажирами съехал с трассы на 853-м километре и опрокинулся.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля в ДТП в Кабардино-Балкарии погибли пять человек. Столкновение легковушки и грузовика произошло на трассе в Баксанском районе.