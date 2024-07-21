Тернополь, Украина, 21 июля, 2024, 16:25 — ИА Регнум. В украинском городе Тернополе майор (ВСУ) застрелил пограничника, сообщила 21 июля телеканалу «Общественное» представитель спецпрокуратуры Западного региона Юлия Шевченко.

Иван Шилов ИА Регнум

Причиной конфликта стала ревность, убийство было совершено в гостинице, отметила собеседница телеканала.

«Майор одной из воинских частей произвел несколько выстрелов из табельного пистолета в 25-летнего военнослужащего пограничной службы. От полученных ранений последний погиб на месте», — рассказала Шевченко.

Военнослужащий был задержан. Местное издание «Тернополяне» уточнило, что стрелявший застал с пограничником свою жену.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня в Одессе несовершеннолетняя девушка застрелила бойца ВСУ из автомата его сослуживца. Инцидент произошёл, когда двое военных в компании двух девушек выпивали в арендованной квартире. В руках у 17-летней девушки оказался автомат Калашникова, произошёл выстрел, 23-летний десантник погиб. Полиция начала расследование по статье об убийстве по неосторожности.

В мае возле территориального центра комплектования (военкомата) в городе Виноградове в Закарпатской области Украины произошла стрельба. Выезд из военкомата заблокировала группа цыган. Мужчины пытались помешать действиям военных, которые на местном рынке забрали одного из цыган для призыва в ВСУ.