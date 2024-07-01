Одесса, Украина, 1 июля, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Несовершеннолетняя девушка застрелила бойца ВСУ из автомата его сослуживца в Одессе, сообщает 1 июля украинское издание «Думская».

Kalashnikov Media/Global Look Press

Инцидент произошёл в жилом комплексе «Чудо-город». В одной из съёмных квартир два бойца ВСУ выпивали в компании двух девушек. В какой-то момент в руках у 17-летней девушки оказался автомат Калашникова, принадлежавший 24-летнему военному, произошёл выстрел.

В результате погиб второй мужчина, 23-летний десантник. По предварительной версии, к трагедии привело неосторожное обращение с оружием. Мужчина не сдал автомат после того, как несколько дней назад вернулся из зоны боевых действий.

Полиция проводит расследование по статье об убийстве по неосторожности, которая предусматривает наказание на срок до пяти лет.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года помощник бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб в своём доме под Киевом в результате взрыва гранаты. Согласно основной версии следствия, взрыв произошёл из-за неосторожного обращения с боеприпасом.