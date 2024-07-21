Берлин, 21 июля, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он до сих пор использует ламповый телевизор. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на слова канцлера во время проведения предвыборной встречи его партии в Дрездене.

Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС Канцлер Германии Олаф Шольц

Отвечая на вопрос о переходе на электромобили, Шольц заявил, что старый телевизор до сих пор справляется со своими обязанностями. Шольц также уточнил, что сам пользуется ламповым аппаратом, а при просмотре каталогов с новыми моделями ему в голову приходит мысль, что через год и это устройство устареет. В результате, признался канцлер, он так и не приобрёл более модернизированный телевизор.

Шольц предположил, что многие люди следуют такой же логике во время выбора автомобилей, из-за этого электрокары не продаются так быстро, как хотелось бы правительству.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3903354" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Канцлер показывает, что носит с собой в портфеле

Издание отметило, что ранее политик часто появлялся на публике со старым потрёпанным портфелем, который используется уже около 40 лет. Однако глава государства продолжает носить в нем документы.

Как сообщало немецкое издание Watson, свой чёрный портфель канцлер Германии берёт на каждую встречу, в заграничные поездки, а также в отпуск. Шольц поделился, что купил его? будучи молодым юристом.

16 мая 2023 года немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что глава музея истории ФРГ Харальд Бирман (Harald Biermann) заинтересован в приобретении портфеля канцлера Германии, так как он имеет историческую ценность. Ранее в его музей попали вещи экс-канцлеров Германии: старый мобильный телефон Ангелы Меркель, а также кардиган Гельмута Коля.

9 апреля ежедневная газета Великобритании The Sunday Times отметила, что сумка Олафа Шольца обрела популярность в социальной сети TikTok. В одном из видео он показал, что всегда носит с собой в сумке, достав из неё папку с файлами, очки, а также планшет.