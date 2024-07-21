Шольц заявил, что до сих пор использует ламповый телевизор
Берлин, 21 июля, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он до сих пор использует ламповый телевизор. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на слова канцлера во время проведения предвыборной встречи его партии в Дрездене.
Отвечая на вопрос о переходе на электромобили, Шольц заявил, что старый телевизор до сих пор справляется со своими обязанностями. Шольц также уточнил, что сам пользуется ламповым аппаратом, а при просмотре каталогов с новыми моделями ему в голову приходит мысль, что через год и это устройство устареет. В результате, признался канцлер, он так и не приобрёл более модернизированный телевизор.
Шольц предположил, что многие люди следуют такой же логике во время выбора автомобилей, из-за этого электрокары не продаются так быстро, как хотелось бы правительству.
Издание отметило, что ранее политик часто появлялся на публике со старым потрёпанным портфелем, который используется уже около 40 лет. Однако глава государства продолжает носить в нем документы.
Как сообщало немецкое издание Watson, свой чёрный портфель канцлер Германии берёт на каждую встречу, в заграничные поездки, а также в отпуск. Шольц поделился, что купил его? будучи молодым юристом.
16 мая 2023 года немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что глава музея истории ФРГ Харальд Бирман (Harald Biermann) заинтересован в приобретении портфеля канцлера Германии, так как он имеет историческую ценность. Ранее в его музей попали вещи экс-канцлеров Германии: старый мобильный телефон Ангелы Меркель, а также кардиган Гельмута Коля.
9 апреля ежедневная газета Великобритании The Sunday Times отметила, что сумка Олафа Шольца обрела популярность в социальной сети TikTok. В одном из видео он показал, что всегда носит с собой в сумке, достав из неё папку с файлами, очки, а также планшет.