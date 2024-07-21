Москва, 21 июля, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Казанская икона Божией Матери явлена как напоминание о том, что величие России существует не само по себе, а в опоре на искреннюю веру. Об этом заявил доцент Сретенской духовной академии священник Антоний Борисов 21 июля, в день празднования обретения иконы.

Максим Богодвид/РИА Новости

Он напомнил, что икона Богородицы, которая явилась в 1579 году в Казани и почиталась чудотворной, безвозвратно утеряна. Но сохранилась московская копия, перед которой молились в 1612 году Минин и Пожарский. Этот и другой списки отчасти утоляют горечь от потери оригинала и напоминают о том, для чего православным людям был дарован Казанский образ Божией Матери.

«Чтобы напомнить им и нам — величие России не существует само по себе. Оно опирается на искреннюю веру. Без памяти о Боге и преданности Его заповедям не на словах, а на деле наш народ быстро деградирует», — сказал Борисов «РИА Новости».

По словам священнослужителя, в праздник обретения иконы следует сверять нравственные координаты, соотносить своё движение и цели с историей народа и России. Он подчеркнул, что предки ныне живущих россиян много страдали и жертвовали собой ради того, чтобы государство развивалось с опорой на христианское понимание счастья и достоинства.

Борисов напомнил, что образ Богородицы был обретён в 1579 году в Казани после пожара, который уничтожил половину города. Божия Матерь явилась во сне девочке Матроне и указала место на пепелище, где позже и нашли икону — знак утешения и знак надежды для православных верующих. В 1904 году икону похитили из Богородицкого женского монастыря в Казани.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил, что обнаружен московский список с Казанской иконы Божией Матери, который находился в ополчении Минина и Пожарского, а впоследствии хранился в Казанском соборе на Красной площади. Предстоятель РПЦ сообщил, что подлинность чудотворного образа, датированного XVI веком, подтвердила экспертиза.