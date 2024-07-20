Конгрессвумен Шейла Ли умерла в США на 75-м году жизни
Защищавшая чернокожих американцев конгрессвумен Шейла Ли умерла от рака
Техас, США, 20 июля, 2024, 07:08 — ИА Регнум. Американская конгрессвумен демократ Шейла Ли скончалась в возрасте 74 лет. Об этом сообщил телеканал CNN.
Иван Шилов ИА Регнум
Конгресс США
«Шейла Джэксон Ли, конгрессвумен из Техаса умерла», — известила СМИ семья политика.
Шейла Ли много лет посвятила защите чернокожих американцев.
caviar-diplomacy.net
Шейла Ли
В июне конгрессмен призналась, что у неё диагностировали рак поджелудочной железы.