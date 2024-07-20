Техас, США, 20 июля, 2024, 07:08 — ИА Регнум. Американская конгрессвумен демократ Шейла Ли скончалась в возрасте 74 лет. Об этом сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА Регнум Конгресс США

«Шейла Джэксон Ли, конгрессвумен из Техаса умерла», — известила СМИ семья политика.

Шейла Ли много лет посвятила защите чернокожих американцев.

caviar-diplomacy.net Шейла Ли

В июне конгрессмен призналась, что у неё диагностировали рак поджелудочной железы.