Москва, 19 июля, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Специалисты благоустроят около 2 тысяч гектаров территорий по программе реновации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

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По словам мэра столицы, рядом с новыми жилыми домами будут высажены деревья и кустарники. Также появятся места для отдыха и занятий спортом, будут созданы парковые пространства для автомобилей.

«Рядом с новым жильем разместили порядка 480 детских и свыше 330 спортивных площадок, а также больше 260 зон для отдыха», — говорится в сообщении.

К этому моменту в Москве удалось построить 314 новостроек, рядом с которыми специалисты благоустроили более 1,9 миллиона квадратных метров территорий, добавил мэр.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве специалисты начали благоустраивать территории школ и детских садов. Работы стартовали 1 июня и продлятся в течение летних каникул.

Как передавало ИА Регнум, с начала 2024 года по программе реновации для переселения 15 тысяч человек передали 30 новых жилых комплексов в Москве. Общее количество новостроек, переданных под заселение с начала реализации программы, достигло 307.

С начала 2024 года 19,3 тысячи москвичей заключили договоры на новые квартиры по программе реновации. Всего ключи от квартир в новых домах получили 154,1 тысячи человек. Из них 19,3 тысячи — в первом полугодии 2024-го. Это почти на 20% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.