Оренбург, 19 июля, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Компания «Оренбургнефть» (входит в «Роснефть») организовала конкурс профессионального мастерства среди работников транспортных предприятий региона. В мероприятии приняли участие 40 водителей из 12 организаций, оказывающих транспортные услуги крупнейшему нефтедобывающему предприятию Оренбургской области.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Оренбургнефть» провела конкурс профессионального мастерства для водителей

В ходе конкурса водители соревновались в четырех номинациях: «Лучший водитель легкового автомобиля», «Лучший водитель грузового автомобиля», «Лучший водитель автобуса» и «Лучший машинист автомобильного крана». Практические задания были максимально приближены к реальным ситуациям, что позволило жюри оценить умение конкурсантов справляться с различными рабочими задачами.

«Оренбургнефть» вносит вклад в повышение уровня безопасности дорожного движения в регионе. Предприятие ремонтирует поселковые дороги, пролегающие через лицензионные участки, предоставляет спецтехнику для строительства дамб, расчистки дорог, что в целом улучшает уровень транспортной доступности в Оренбургской области. Предприятие проводит масштабную информационную работу, в том числе среди школьников и молодежи «Движения первых», о необходимости соблюдения правил дорожного движения.